Еще один лоукостер готовится выйти на украинский рынок

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Четверг, 8 июня 2017, 05:09

Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines подал документы в Госавиаслужбу для регистрации в качестве украинской авиакомпании.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, передает Громадське.

Сейчас даты и будущие направления рейсов авиакомпании неизвестны.

Pegasus может стать вторым лоукостером на украинском рынке после Ryanair, которая планирует уже осенью осуществлять рейсы из Киева и Львова.

Также ведутся переговоры о выходе на украинский рынок с британским лоукостером EasyJet.

Pegasus airlines начала полеты в Украину с 2010 года. Сегодня авиакомпания осуществляет регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Львов и Запорожье, а также из Анкары в Киев и Одессу.

Как сообщалось, Ирландский лоукостер Ryanair отменил обязательное требование для граждан Украины о прохождении визовой проверки при осуществлении рейсов в пределах Шенгенской зоны.

Темы: авиа Мининфраструктуры Турция
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