Трамп предложил кандидатуру нового директора ФБР

Президент США Дональд Трамп назначил адвоката Кристофера Рэя новым директором Федерального бюро расследований.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент объявил о своем решении через "Твиттер", не оповестив заранее однопартийцев в Конгрессе.

С 2003 по 2005 год Кристофер Рэй возглавлял Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Ранее в качестве прокурора занимался раскрытием террористической сети, причастной к терактам 11-го сентября, и курировал громкое дело против коррумпированных руководителей компании Enron, объявившей банкротство.

По оценке обозревателей, авторитет Рэя высок среди законодателей от обеих партий, и его кандидатура будет без труда одобрена Сенатом.

Предшественник Рэя на посту директора ФБР Джеймс Коми был уволен президентом Трампом 9-го мая.

В четверг, 8-го июня, Коми выступит в сенатском Комитете по разведке, который проводит расследование предполагаемого вмешательства России в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США.

Ранее Коми заявил, что Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности.