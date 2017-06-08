Найцікавіше: 2008, 2009. Гірники гинуть в аваріях на шахтах Донеччини 2009. У Тимошенко "пропало всьо" 2010. Суд повернув RosUkrEnergo відібраний попередньою владою газ

2001, п’ятниця

До міжпарламентського об'єднання "ЗУБР" – "За Союз України, Білорусі і Росії" увійшов майже кожен четвертий депутат Верховної Ради. На зборах об’єднання в Білорусі відбулися установчі збори об'єднання. Серед цілей ЗУБРа – розширення економічного простору та створення єдиної системи колективної безпеки трьох країн.

2002, субота

Лідер "Нашої України" Віктор Ющенко нібито може святкувати перемогу: два найбажаніші парламентські комітети очолили його куми: бюджетний дістався Петру Порошенку, а фінансовий – Сергію Буряку. Але боротьба за бюджетний всередині фракції ще раз показала її слабкість і те, що її члени тримаються гуртом лише через президентські перспективи Ющенка.

2004, вівторок

Керівника радіо "Континент" Сергія Шолоха, який перебуває в одній з країн ЄС, намагаються повернути в Україну: його притягують як співвідповідача за позовом двох журналістів до "України молодої". Сам Шолох каже, що побоюється за свою безпеку і обіцяє повернутися лише на суд над Медведчуком і Кучмою.

Радіо "Континент" надавало свій ефір для мовлення кільком західним радіостанціям і в 2004 оголосило, що дасть майданчик і переслідуваній владою радіостанції "Свобода". Після цього в "Континенту" вилучили обладнання. Керівник радіостанції Сергій Шолох виїхав з України.

2005, середа

– Міський голова Львова Любомир Буняк оголосив голодування, протестуючи проти системи судочинства у Львові. За останні два роки суди приймали рішення про арешт майна й рахунків міськради, скасовували підвищення тарифів на комунальні послуги, зобов'язали Буняка компенсувати моральну шкоди нардепам Ярославу Кендзьору й Олександру Гудимі.

– Лідер фракції "Регіони України" Раїса Богатирьова називає непорозумінням публікацію фрази про те, що вона начебто готова очолити партію, і навіть обіцяє написати спростування з цього приводу.

2006, четвер

– Коаліціада-2006. Роман Зварич, Анатолій Кінах та Петро Порошенко від НСНУ, Олександр Турчинов та Микола Томенко від БЮТ, Олександр Мороз, Йосип Вінський та Василь Цушко від СПУ – всі вони зустрілись, щоб знов обговорити, як розділити посади при створенні помаранчевої коаліції. Та знов не дійшли згоди.

– У Феодосії продовжуються активні протести проти проведення спільних з НАТО військових навчань "Сі бриз – 2006". Учасники протестів від Партії регіонів, ПСПУ, Руського блоку та партії "Союз" побилися з представниками "Пори", які теж прибули в феодосійський порт як прихильники навчань.

Пізніше стало відомо, що Міноборони перенесло термін військових навчань – чекатиме дозволу Верховної Ради на їх проведення.

2007, п’ятниця

Агонія Верховної Ради. Спікер Олександр Мороз почав паперову війну з депутатами, що намагаються скласти свої повноваження для проведення перевиборів. Мороз оголосив про складення депутатських повноважень 28 депутатів "Нашої України" та попросив ЦВК зареєструвати наступних 28 за списком. Але навіть ці екс-депутати не змогли отримати свої трудові книжки. Заяви бютівців взагалі не оприлюднили, мотивуючи це тим, що вони вчасно не повідомили про це письмово.

2008, неділя

– МЗС Росії не бачить необхідності починати переговори про практичні аспекти виведення Чорноморського флоту Росії з Севастополя в 2017 році. "Є час, все ми встигнемо зробити", – пообіцяв перший заступник міністра МЗС Росії Андрій Денисов.

– Вибух на шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому. Під землею залишились 37 гірників. Причиною вибуху став раптовий викид вугілля і газу. Пізніше стане відомо, що 13 гірників не змогли врятуватись.

2009, понеділок

– Аварія на шахті ім.Скочинського в Донецьку через раптовий викид вугілля і газу. В лаві в момент аварії перебувало 48 осіб. 13 гірників не виживуть.

– ВІДЕО ДНЯ: "Пропало всьо!" В інтернет потрапили кадри з підготовки прем’єра Юлії Тимошенко до відеозвернення до українського народу. Відео записали днем раніше, коли лідер Партії регіонів Віктор Янукович зруйнував плани Партії регіонів та БЮТ по формуванню широкої коаліції.

2010, вівторок

– Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Нафтогаз України" повернути компанії RosUkrEnergo 12,1 млрд куб. м. газу. 11 млрд кубометрів були вилучені у RosUkrEnergo за часів прем’єра Тимошенко у 2009 році у якості компенсації після підписання прямого контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом". А 1,1 млрд кубометрів суд зобов’язав видати компанії Фірташа як неустойку за порушення умов контракту.

– У "5 каналу" та ТВі відібрали частоти на мовлення – так Окружний адмінсуд Києва відреагував на вимоги групи телеканалів Інтер. В Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заспокоюють, що ніхто у каналів ліцензії на мовлення не забере. Але журналісти заявляють про тиск зі сторони голови СБУ Валерія Хорошковського та вимагають створення незалежної парламентської комісії з цього приводу.

2011, середа

В резиденції Віктора Януковича поповнення: в "Межигір’ї" з’явився унікальний палац на воді. Його довжина близько 50 метрів. Цей ексклюзивний корабель має в собі приватний кабінет та залу для прийомів, яка завершується естрадою.

2012, п’ятниця

– УП з’ясувала, як депутати від фракції Литвина допомогли при голосуванні за мовний "законопроект Ківалова-Колесніченка". Самі "литвиновці" за законопроект не голосували, адже це б вдарило по Литвину під час балотування в мажоритарному окрузі на Житомирщині. Але вони пішли зі своїх місць і надали свої термінали для карток "депутатів-тушок", парламентські місця яких збиралася атакувати опозиція.

– Журналіст Анатолій Шарій отримав статус біженця у ЄС. В Україні проти нього порушено дві кримінальні справи: за вчинену їм стрілянину у Макдональдсі та за підозрою в інсценуванні замаху на самого себе.

– На $900 млн скоротився обсяг золотовалютних резервів України лише за травень 2012 року. Тепер він ставить $30,8 млрд.

2014, неділя

– На Майдані пройшло народне Віче, наприкінці якого оголосили звернення до новообраного президента Петра Порошенка. Серед вимог: повне перезавантаження влади, повернення коштів Януковича та його прибічників, зняття недоторканності з нардепів, проведення антикорупційної реформи.

– Терористи у Слов’янську влаштували один з найактивніших обстрілів міста та блокпостів за останній час. На думку штабу АТО, вони намагаються вирватися з міста, яке українські військові взяли в щільне кільце.

– 3-й президент Грузії Міхеіл Саакашвілі обіцяє Порошенку "грузинське диво", з яким допоможе команда грузинських реформаторів, що незабаром прибуде в Україну.

2015, понеділок

– Сім українських бійців загинули у Донецькій області: їхній автомобіль підірвався на протитанковій міні.

– Нардеп Сергій Клюєв не з’явився на допит у Генпрокуратуру. Правоохоронці оголосили його у розшук. Клюєва звинувачують у шахрайстві і зловживанні владою. Кількома днями раніше парламент позбавив його депутатської недоторканності.

– СБУ створила уточнений перелік всіх українців, які знаходяться в заручниках у терористів і на території Росії. Їх виявилося більше 300.

– МВС порушило справу проти олігарха Дмитра Фірташа за підозрою у змові з екс-керівництвом "Нафтогазу" відносно 11 мільярдів кубометрів газу, які "Нафтогаз" мав віддати "RosUkrEnergo". "Це антиукраїнське рішення Стокгольмського суду стало можливим тільки тому, що керівництво НАК, ймовірно, за вказівкою вищого керівництва країни, увійшло в змову з Фірташем і Ко. Тоді посадові особи НАК різко і несподівано змінили позицію у суді – і програли", - пояснив міністр МВС Арсен Аваков.

2016, середа

– ООН опублікувала доповідь з різкою критикою українських добровільчих батальонів.

– Заступник глави фракції БПП Ігор Кононенко зізнався, що хвилюється за здоров’я депутата Сергія Лещенка. Раніше Лещенко звинуватив Кононенка, що той допоміг соратнику Януковича Юрію Іванющенку зникнути зі списків міжнародного розшуку.

Рустем Халілов, для УП