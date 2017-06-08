Насосную станцию на Донбассе эвакуируют после обстрела

Насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела.



Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.



"В 7:30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала", – сообщили в ведомстве.

О 7.30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2017