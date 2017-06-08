Насосную станцию на Донбассе эвакуируют после обстрела

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Четверг, 8 июня 2017, 08:35

Насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"В 7:30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала", – сообщили в ведомстве.

Темы: Донбасс
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