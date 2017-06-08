Комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о КС

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует принять за основу законопроект "О Конституционном Суде Украины".



За принятие законопроекта проголосовали 13 членов профильного комитета, сообщает народный депутат фракции БПП, информирует пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".



По словам Яницкого, в данном законопроекте предусмотрена новая современная модель Конституционного суда:



Отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе осуществляют конкурсные комиссии, которые создают соответственно президент, Верховная Рада, съезд судей.



Для того, чтобы Верховная Рада смогла выбрать судью КС по своей квоте, документом вносятся изменения также в регламент ВРУ.



Функции конкурсной комиссии в Верховной Раде осуществляет комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы правового статуса Конституционного суда. Предполагается, что депутатская фракция (депутатская группа) может предложить по одному кандидату на каждую вакантную должность судьи КСУ.



Право представления предложения по кандидату на должность судьи Конституционного Суда может реализовать также группа внефракционных народных депутатов в количестве не меньшем количественном составе малейшей депутатской группы, объясняет Яницкий.



Кроме того, по словам депутата, изменены требования к судье КС.



"Стаж практической, научной или педагогической работы по специальности не менее 10 лет заменен на стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет. Уже отсутствует условие о проживании в Украине на протяжении последних 20 лет. Также меняется субъект увольнении судей КС, решение об увольнении с должности судьи КС принимает сам суд, а не субъект назначения судей", – отметил Яницкий.



Среди других новелл в законе, предусматривается введение нового для Украины института – конституционной жалобы, в качестве дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан.



Физические и юридические лица смогут обратиться с письменным ходатайством о проверке на соответствие Конституции того закона, который применен в конечном судебном решении по их делу. Также, с целью усиления интеллектуальной способности Конституционного суда, временно, на срок до 1 января 2020 года, в суде также вводится институт специального советника, поэтому есть возможность привлечь иностранных экспертов.



"Есть прогнозы, что, благодаря введению конституционной жалобы, уменьшится количество жалоб в ЕСПЧ от Украины", – отметил Яницкий.

Как известно, предыдущий законопроект о КСУ Верховная Рада рассматривала 11 апреля 2017, но не смогла проголосовать. Депутаты рассматривали этот закон целый рабочий день, поскольку в нем было 911 поправок.

Спикер парламента Андрей Парубий четыре раза проводил голосование по возвращении закона на повторное второе чтение, однако необходимых 226 голосов не было. Наконец он объявил, что закон отклонен.

В мае активисты выражали обеспокоенность, что власть парализует работу Конституционного суда.



Председатель совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Александра Дрик отмечала, что глава государства до сих пор не уволил судей Конституционного суда, нарушивших присягу. Речь идет о голосовании в 2010 году за изменения в Конституцию, которые привели к узурпации власти Виктором Януковичем.



Украинская правда