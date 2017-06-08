МИД осудил теракт под посольством США. Безопасность усилили

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Четверг, 8 июня 2017, 10:58

Министерство иностранных дел Украины осуждает теракт, совершенный на территории посольства США в Киеве в ночь на 8 июня.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести ущерб жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", – написала она.

Беца отметила, что правоохранительные органы осуществляют все мероприятия для расследования преступления.

"Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", – добавила пресс-секретарь МИД.

Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв: кто-то бросил взрывное устройство.

Начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Расследовать взрыв на территории посольства США будет Служба безопасности Украины.

Посольство США продолжает работать.

Алена Рощенко, УП

Темы: МИД США терроризм
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