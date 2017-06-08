МИД осудил теракт под посольством США. Безопасность усилили

Министерство иностранных дел Украины осуждает теракт, совершенный на территории посольства США в Киеве в ночь на 8 июня.



Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.



"Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести ущерб жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", – написала она.

Беца отметила, что правоохранительные органы осуществляют все мероприятия для расследования преступления.



"Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", – добавила пресс-секретарь МИД.

1/2 Рішуче засуджуємо терористичний акт на терит Посольства США в Києві, який міг завдати шкоди життю і здоров'ю співробітників дипустанови — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2017

2/2 Правоохоронні органи здійснюють всі заходи для розслідування злочину. Вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2017

Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв: кто-то бросил взрывное устройство.



Начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.



Расследовать взрыв на территории посольства США будет Служба безопасности Украины.



Посольство США продолжает работать.

Алена Рощенко, УП