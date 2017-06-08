В районе Марьинки идут бои, эвакуация пока невозможна – ОГА

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает об ухудшении ситуации возле Марьинки.



Об этом он пишет в Facebook в четверг.



"По состоянию на 10:00 по оперативной информации имеем такую картину: на линии Каменка-Крутая Балка – обострение. Рядом с насосной станцией №1 (это район Марьинки, вблизи Васильевки) прозвучало около 40 взрывов", – пишет он.



По оперативной информации, боевые действия продолжаются, оборудование станции не работает, возможности эвакуировать людей пока нет.





Украинская правда