В районе Марьинки идут бои, эвакуация пока невозможна – ОГА

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Четверг, 8 июня 2017, 11:05

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает об ухудшении ситуации возле Марьинки.

Об этом он пишет в Facebook в четверг.

"По состоянию на 10:00 по оперативной информации имеем такую картину: на линии Каменка-Крутая Балка – обострение. Рядом с насосной станцией №1 (это район Марьинки, вблизи Васильевки) прозвучало около 40 взрывов", – пишет он.

По оперативной информации, боевые действия продолжаются, оборудование станции не работает, возможности эвакуировать людей пока нет.



Украинская правда

Темы: АТО Донецкая область
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