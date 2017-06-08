Две фильтровальные станции Донбасса без воды, Мариуполь снабжают

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Четверг, 8 июня 2017, 11:25

Из-за остановки насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода после обстрела прекращена подача воды из канала Северский Донец – Донбасс на 4 фильтровальных станции.

Об этом сообщило КП "Вода Донбасса" утром 8 июня.

Прекращена подача воды на:

- Красноармейскую фильтровальную станцию (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка);

- Великоанадольскую станцию (водоснабжение населенных пунктов: города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное);

- Мариупольские станции №1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

"На Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища", – сообщает предприятие.

"Полностью прекращена подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, так как эти фильтровальные не имеют резервного источника водоснабжения", – добавили в "Воде Донбасса". 

Как известно, утром 8 июня после обстрела насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановилась, ее сотрудников эвакуировали.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс
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