В окружении Порошенко назревает конфликт из-за Яценюка и Гройсмана

В окружении президента Петра Порошенко назревает конфликт из-за сближения премьера Владимира Гройсмана с Арсением Яценюком и "Народным фронтом".

Об этом говорится в статье УП "Первая "тройка" Порошенко: кризис управления и войны в окружении президента".

"Такой союз выгоден обеим сторонам. Команда Яценюка таким образом не позволяет Порошенко единолично узурпировать власть, а 81 голос НФ в парламенте гарантирует Гройсману иммунитет от попыток отправить его в отставку", - пишут авторы.

Такая ситуация вроде бы начала раздражать Петра Порошенко и его окружение.

Свидетельством этого авторы называют, например, непубличной войну за влияние над "Укрзализныцей" между премьером и заместителем главы фракции БПП, ближайшим соратником президента Игорем Кононенко.

"Эту битву выиграл премьер, забрав УЗ из-под управления Мининфраструктуры и подчинив ее Кабмину, то есть себе. И даже теперь, когда правительство не хочет подписывать с Балчуном новый контракт, то делается это не по просьбе Кононенко или БПП, а в угоду "Народному фронту", - говорится в материале.

Как уверяют источники УП в НФ, Яценюк лично пообещал Омельяну "сбить Балчуна".

"Делалось это "в знак благодарности" за согласие министра взять на поруки спонсора "фронтовиков" Николая Мартыненко", - уверяют собеседники в НФ.

Украинская правда