В пятницу на востоке и юге грозы, велик риск пожаров
В пятницу, 9 июня, в Украине сохранится умеренно теплая погода, на юге и востоке ожидаются грозовые дожди.
По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет колебаться от 23 до 29 градусов.
В восточной части Украины 9 июня – грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, 9-11 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная пожароопасность (5 класса), информирует ГСЧС.
Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
При этом, по предварительному прогнозу синоптиков, в выходные станет даже немного прохладнее, а грозы будут перемещаться по стране.
Алена Рощенко, УП
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