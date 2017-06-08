В пятницу на востоке и юге грозы, велик риск пожаров

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Четверг, 8 июня 2017, 16:34

В пятницу, 9 июня, в Украине сохранится умеренно теплая погода, на юге и востоке ожидаются грозовые дожди.

По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет колебаться от 23 до 29 градусов.

В восточной части Украины 9 июня – грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Погода 9 июня
Погода 9 июня

Кроме того, 9-11 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная пожароопасность (5 класса), информирует ГСЧС.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

При этом, по предварительному прогнозу синоптиков, в выходные станет даже немного прохладнее, а грозы будут перемещаться по стране.

Прогноз на 10 июня
Прогноз на 10 июня
Предварительный прогноз на 11 июня
Предварительный прогноз на 11 июня



Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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