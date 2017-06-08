В пятницу на востоке и юге грозы, велик риск пожаров

В пятницу, 9 июня, в Украине сохранится умеренно теплая погода, на юге и востоке ожидаются грозовые дожди.



По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет колебаться от 23 до 29 градусов.



В восточной части Украины 9 июня – грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Погода 9 июня

Кроме того, 9-11 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная пожароопасность (5 класса), информирует ГСЧС.



Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.



При этом, по предварительному прогнозу синоптиков, в выходные станет даже немного прохладнее, а грозы будут перемещаться по стране.

Прогноз на 10 июня

Предварительный прогноз на 11 июня





Алена Рощенко, УП