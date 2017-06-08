В ЕС планируют отменить плату за роуминг для стран Восточного партнерства – СМИ

В Европейском союзе намерены отменить плату за роуминг для шести стран-членов Восточного партнерства.

Об этом в интервью Общественному вещателю Грузии заявил руководитель отдела Европейской службы внешнего действия Борис Ярошевич, который отвечает за направления Восточного партнерства, регионального сотрудничества и ОБСЕ, передает государственный новостной портал Грузии Agenda.ge.

"Если вы путешествуете в страны Восточного партнерства или из этих стран в ЕС, тарифы в роуминге слишком высоки. Плата за роуминг в ЕС отменяется, и теперь мы планируем сделать это для шести стран (Восточного партнерства)", - сказал Ярошевич.

По его словам, тарифы за роуминг будут согласованы с мобильными операторами, однако "плата будет низкой и доступной для каждого".

Полная реализация данной инициативы, отметил Ярошевич, будет возможна не ранее 2020 года.

В отличие от ЕС, где операторы мобильной связи стран-членов обязаны выполнять решения европейских институтов, такие решения не являются обязательными для стран Восточного партнерства. Соответственно, для отмены роуминга ЕС придется достичь соответствующих договоренностей об отмене роуминга с каждой из стран Восточного партнерства.

Напомним, в конце апреля этого года Совет ЕС утвердил последний нормативно-правовой акт, который был необходим для введения бесплатного роуминга в Евросоюзе с 15 июня.

Европейская правда