В ЕС планируют отменить плату за роуминг для стран Восточного партнерства – СМИ

1062 просмотра
0
Четверг, 8 июня 2017, 17:01

В Европейском союзе намерены отменить плату за роуминг для шести стран-членов Восточного партнерства.

Об этом в интервью Общественному вещателю Грузии заявил руководитель отдела Европейской службы внешнего действия Борис Ярошевич, который отвечает за направления Восточного партнерства, регионального сотрудничества и ОБСЕ, передает государственный новостной портал Грузии Agenda.ge.

"Если вы путешествуете в страны Восточного партнерства или из этих стран в ЕС, тарифы в роуминге слишком высоки. Плата за роуминг в ЕС отменяется, и теперь мы планируем сделать это для шести стран (Восточного партнерства)", - сказал Ярошевич.

По его словам, тарифы за роуминг будут согласованы с мобильными операторами, однако "плата будет низкой и доступной для каждого".

Полная реализация данной инициативы, отметил Ярошевич, будет возможна не ранее 2020 года.

В отличие от ЕС, где операторы мобильной связи стран-членов обязаны выполнять решения европейских институтов, такие решения не являются обязательными для стран Восточного партнерства. Соответственно, для отмены роуминга ЕС придется достичь соответствующих договоренностей об отмене роуминга с каждой из стран Восточного партнерства.

Напомним, в конце апреля этого года Совет ЕС утвердил последний нормативно-правовой акт, который был необходим для введения бесплатного роуминга в Евросоюзе с 15 июня.

Европейская правда

Темы: ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Наказание Лондона: куда переедет финансовый центр ЕС после Brexit 7 июня 2017, 11:42
Послы ЕС решили продлить на год санкции против Крыма – журналист 6 июня 2017, 16:36
Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС 6 июня 2017, 01:01
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полиция составила протокол на нардепа за пьяное вождение. Дальше суд
НАПК назначило полную проверку деклараций Гонтаревой
Боевики снова обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранена женщина
Государство больше не будет регулировать цены на продукты
Все новости
Социальные услуги

Новый закон о соцуслугах: кому, кто и как

Кулинария

5 способов улучшить психологическое здоровье с помощью еды