Липецкая Roshen отказывается платить налоги в РФ

2065 просмотров
0
Четверг, 8 июня 2017, 17:03

Российский суд рассмотрит иск Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" с требованием освободить предприятие от уплаты в бюджет РФ 48 млн рублей налогов.

Об этом пишет российское информагентство "Интерфакс".

"Арбитражный суд Липецкой области 20 июня рассмотрит иск АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" о признании незаконным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) по Липецкой области о выплате в бюджет более 48 млн рублей", - говорится в сообщении.

Из материалов суда следует, что в марте 2017 года Межрайонная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области якобы выявила правонарушение и начислила кондитерской фабрике недоимку по налогу на добавленную стоимость в сумме 28,66 млн рублей, пеню в 8,3 млн рублей и штраф в размере 11,45 млн рублей.

31 мая в суд поступил иск липецкой фабрики о признании решения МИФНС незаконным. 5 июня суд принял заявление к рассмотрению.

Кроме того, "Рошен" подала ходатайство о принятии обеспечительной меры в виде запрета МИФНС проводить действия, связанные с исполнением своего решения. В нем фабрика указывает на то, что принудительное решение причинит значительный ущерб предприятию.

Однако, говорится в сообщении, суд решил "заявление фабрики "Рошен" об обеспечении иска оставить без движения". Он предложил заявителю до 16 июня представить суду бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам и другие материалы для подтверждения оснований применения обеспечительных мер.

Как известно, с 1 апреля Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены в течение апреля - мая.

Темы: Roshen Росcия налоги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во Львове забросали мусором магазин Roshen 18 мая 2017, 15:48
За акциями в "Рошене" стоят Клюев и Олейник – Грицак 15 мая 2017, 11:37
РосСМИ: Продажа "Сбербанка" в Украине сорвалась из-за "Roshen" 24 марта 2017, 09:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полиция составила протокол на нардепа за пьяное вождение. Дальше суд
НАПК назначило полную проверку деклараций Гонтаревой
Боевики снова обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранена женщина
Государство больше не будет регулировать цены на продукты
Все новости
Социальные услуги

Новый закон о соцуслугах: кому, кто и как

Кулинария

5 способов улучшить психологическое здоровье с помощью еды