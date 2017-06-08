НАБУ поищет, есть ли у Кличко незадекларированные имения

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом говорится в ответе НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщают "Схемы".

НАБУ зарегистрировала уголовное производство относительно неуказанных в электронной декларации особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми, по версии журналистов, пользуется семья Кличко.

В НАБУ с такой информацией обратились юристы ЦПК.

Обращение активистов базируется на расследовании программы "Схемы", которое вышло в эфир в декабре прошлого года.

За подачу субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.