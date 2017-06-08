В Херсонской области оштрафовали рестораны за русскоязычное меню

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Четверг, 8 июня 2017, 18:26

В Херсонской области оштрафовали 8 ресторанов, аптек и магазинов из-за нарушения требований закона "О языках".

Об этом сообщает Держпродспоживслужба в Херсонской области.

За последний период в Главное управление Держпродспоживслужбы в Херсонской области поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований Закона Украины "О языках".

Эти предприятия, осуществляющие деятельность в сфере ресторанного хозяйства и торговли, нарушают требования действующего законодательства о языках.

Речь идет о том, что информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается на русском языке.

Жалобщик, один и тот же человек, считает, что эти заведения нарушают его права, предусмотренные ст.15 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Держпродспоживслужба проверила эти рестораны, аптеки и магазины. Факты, указанные в жалобах подтвердились.

По результатам внеплановых проверок до 8 хозяйствующих субъектов применены административно-хозяйственные взыскания, предусмотренные ст.23 Закона Украины "О защите прав потребителей", 8 человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.155 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях" .

Украинская правда

Темы: Херсонская область
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