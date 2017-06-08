Полиция задержала боксера, который бил депутата в Николаеве

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Четверг, 8 июня 2017, 18:45

Полиция Николаевской области задержала мужчину, который нанес несколько ударов депутату в Миколаеввськом облсовете в четверг.

Об этом сообщается в Facebook полиция Николаевской области.

"Сегодня, под процессуальным руководством прокуратуры, николаевские оперативные сотрудники установили местонахождения и доставили в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области мужчину, который обоснованно подозревается в причастности совершения хулиганских действий в отношении депутата облсовета", - говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в четверг, 8 июня, в Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной, который закончился дракой с привлечением известного боксера.

Украинская правда

Темы: Николаевская область полиция местная власть
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