День в АТО: 18 обстрелов, 1 погибший и 6 раненых

Пророссийские боевики от начала суток 18 раз нарушали режим прекращения огня, неоднократно применяя минометы калибра 120 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.

Как сообщает пресс-центр АТО, вследствие этого один военнослужащий погиб и 6 получили ранения.

Согласно информации, на Приморском направлении боевики наиболее активно применяли оружие против украинских воинов в районе Широкино и Марьинки.

"В частности, у Широкино бандиты били из 120-мм минометов и дважды открывали огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия. А укрепления ВС Украины на подступах к Марьинке они обстреливали из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре АТО, добавив, что во время одного из обстрелов под огонь боевиков также попали жилые кварталы Марьинки.

"В результате преступления со стороны боевиков была ранена 50-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Кураховскую больницу с ранением бедра. Ее состояние врачи характеризуют как удовлетворительное", - отметили в штабе АТО.

В то же время на Донецком направлении пророссийские НВФ были наиболее активны. Еще на рассвете они ударили по украинским опорным пунктам в пригороде Авдеевки из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Также из минометов калибра 82 мм боевики били по воинам ВСУ, которые держат оборону возле Зайцево и Верхнеторецкого. Там же, а также неподалеку Майорска и Луганского, они осуществляли обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении ситуация по сравнению с предыдущим днем относительно стабилизировалась, однако обстрелы со стороны НВФ не прекратились.

"Утром боевики дважды били из 120-мм минометов по нашим позициям неподалеку Трехизбенки. А после обеда из таких же артиллерийских систем противник обстрелял украинских воинов, которые держат оборону у Катериновки. Неподалеку Нижнетеплого бандиты применяли стрелковое оружие. А в районе Попасной открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда