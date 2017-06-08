Савченко допросили в деле о покушении на Геращенко
Народный депутат Антон Геращенко заявляет, что в деле о покушении на его жизнь была допрошена народный депутата Надежда Савченко.
Об этом он написал на Facebook в четверг вечером, сообщив, что 7 июня следователи СБУ закончили расследование по указанному делу
"Двое ранее судимых граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами для организации этого теракта пойдут в суд уже сейчас. Обвинение будет просить для них пожизненного заключения. Собранных доказательств более чем достаточно для обвинительного приговора суда. Среди прочих, по делу была допрошена и Надежда Савченко", - рассказал Геращенко.
По его словам, гражданин Украины Андрей Т., а также сотрудник российских спецслужб, имя которого является тайной следствия, курировавшие подготовку покушения на него с территории России, "будут объявлены в международный розыск по обвинению в организации убийства и потому остаток жизни проведут безвыездно в РФ".
"Уверен, что покушения на меня, Адама Осмаева, Амину Окуева, убийства Павла Шеремета, Ивана Мамчура, Дениса Вороненкова, Александра Хараберюша - все это звенья одной цепи и результат действий разеведывательно - диверсионного центра спецслужб РФ", - написал Геращенко.
21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, которое планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб.
Исполнители покушения задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата. По факту начато уголовное производство.
Позже стало известно, что народным депутатом, на которого хотели совершить покушение, является Антон Геращенко.
Украинская правда
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