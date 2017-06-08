Аваков вручил Окуевой новый пистолет, а Осмаеву — часы

Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил пистолет Glock-43 добровольцу АТО Амине Окуевой, а специальные часы подарил ее раненому во время покушения мужу Адаму Осмаеву.

Об этом глава МВД сообщил на своей Facebook-странице.

"Ребята, приехали в МВД выпить чашечку чая в товарищеском кругу, и обсудить наше общее антипутинское антитеррористическое дело. Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину, взамен старенького ПМ (заклинившего на 4-м выстреле) - новеньким Glock-43. Будем считать, от всех нас, кто переживал и поддерживал Адама и Амину", - написал Аваков.

"Адаму вручил специальные часы (специально для российских СМИ сообщаю - часы со встроенным лазером и будильником с мелодичным рингтоном о Путине, популярном у украинских любителей хорового пения)", - добавил он.

Министр также пообещал, что "по негоднику, покушавшемуся на жизнь ребят, будет еще много интересного представлено...".

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.



По предварительной информации, нападающий назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелила в ответ.



Раненых Осмаев и нападающего отправили в больницу.



По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.



Нападающему на добровольцев объявлено подозрение.



По мнению Окуевой, нападение на Осмаева совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Украинская правда