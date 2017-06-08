Украинские чиновники съездили на Форум экс-соратника Януковича Злочевского

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Четверг, 8 июня 2017, 22:36

Украинская официальная делегация приняла участие в Международном форуме по энергетической безопасности будущего в Монте-Карло, соорганизатором которого является Burisma Group, принадлежащая экс-министру экологии времен Виктора Януковича Николаю Злочевскому.

Об этом сообщила главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая, сославшись на сайт компании.

Согласно пресс-релизу мероприятия, в украинскую делегацию вошел вице-премьер Владимир Кистион, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина и заместитель руководителя Минэнерго по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

Также с украинской стороны в Форуме приняли участие представители Посольства Украины во Франции, Кабмина и других ведомств.

На Форуме, согласно официальным сообщениям, обсуждали перспективы европейской энергетической безопасности и развития эффективной энергетической инфраструктуры.

"Постмайданная власть не только сделала все, чтобы соратники Януковича избежали тюрьмы. Она еще и своими собственными руками начала отбеливать их имидж, делая это не только на глазах собственного народа, но и международного сообщества", - написала Наталья Седлецкая.

Владимир Кистион подтвердил участие в форуме, написав об этом в Facebook.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три предприятия, конечными бенефициарами которых является президент Украины Петр Порошенко и его близкие соратники во власти - Игорь Кононенко и Олег Гладковський, в течение 2016 года покупали газ для своих производственно-бытовых нужд у фирмы ООО "Пари" (Burisma Group).

Конечным бенефициаром этой фирмы является Николай Злочевский, бывший министр экологии правительства Николая Азарова и близкий соратник Виктора Януковича, который выехал после Майдана из Украины из-за угрозы уголовного преследования.

Все трое отметили, что вышли из управления упомянутых в расследовании компаний в соответствии с требованиями занимаемых ими должностей.

Николай Злочевский был министром экологии с июня 2010 года до апреля 2012 года. На тот момент его бизнес разросся до размеров одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в стране - Burisma Group.

Как напоминает Радио Свобода, лицензии на разработку газовых месторождений фирмам Злочевского согласовало министерство, которое он сам же и возглавлял. После событий Майдана Злочевский бежал из страны. Но через три года его бизнес успешно работает.

12 января Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group после "взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group".

А 18 января Генпрокуратура подтвердила, что еще 1 ноября 2016 года закрыла дела по Злочевского о незаконном обогащении и отмывании средств "в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения".

Эксперты Transparency International и "Центра противодействия коррупции", которые изначально следили за расследованием, считают, что Генеральная прокуратура сознательно закрыла уголовные дела в отношении Николая Злочевского и его компании в результате политических договоренностей.

Темы: Злочевский скандал
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