Во время концерта Билык в Одессе подрались бойкотирующие и полиция

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Четверг, 8 июня 2017, 23:26

Во время концерта певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление и полицией.

Об этом сообщил экс-лидер "Правого сектора" Сергей Стерненко, который инициировал бойкот концерта Билык в Одессе.

На своей Facebook-странице он обвинил советника Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка в том, что он якобы спровоцировал конфликт.

"Меня сильно избили. Затащили в толпу полиции. Били ногами в лицо и в спину. Если бы не закрывался руками, выбили бы зубы. Нахожусь в автобусе МВД. Ул. Космонавтов, 12. спровоцировал конфликт Руслан Форостяк", - написал Стерненко.

В то же время, по информации Интерфакс-Украина, чуть более десятка активистов попытались прорваться в заведение, где выступает певица, однако охрана клуба и полиция не дали этого сделать. Затем бойкотирующие пытались забросать клуб яйцами, однако и эти действия пресекли правоохранители.

Во время этих попыток между активистами и полицией то и дело вспыхивали потасовки. В результате несколько человек, в т.ч. Стерненко были задержаны, однако затем отпущены.

Ранее в кооментари "Укринформу" Форостяк сообщил, что арт-дирекция, которая организовала выступление Билык на открытии ресторана "Парк Leo", дезинформувала правоохранителей, сообщив об отмене концерта.

"Арт-директор мероприятия ввел сегодня в заблуждение полицию, сообщив об отмене выступления Билык на открытии одесского ресторана. Будет ли это иметь какую-либо правовую ответственность и последствия, пока не готов сказать. Позиция правоохранительных органов - обеспечить законность и правопорядок. Хотя, конечно, сейчас организаторы мероприятия, которые нас обманули, настроили полицию против себя. Я сейчас не доверяю ни одному слову этих людей, я вижу попытки организаторов обмануть как правоохранителей, так и представителей общественности. Пока не могу сделать окончательных выводов", - отметил Форостяк.

На перекресток улиц Космонавтов-Филатова, где выступает Билык, пришли активисты патриотических организаций. Они обвиняют певицу в гастролях в аннексированном Крыму и РФ.

"12 августа 2015 года посещала Крым, заехав с территории РФ. Самолетом из Москвы, если быть точным. Прокуратура тогда этот инцидент расследовала, но к ответственности Билык так и не привлекли", - написал Стерненко в Facebook.

Украинская правда

Темы: Одесса культура
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