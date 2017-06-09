ГПУ: Предыдущая фамилия Поклонской – Дубровская

Предыдущая фамилия депутата Госдумы России Натальи Поклонской – Дубровская.

Об этом сообщил следователь генеральной прокуратуры Украины Андрей Атаманчук в интервью "Настоящему Времени".

По его словам, именно эта фамилия часто фигурирует в неофициальных биографиях Поклонской в качестве ее девичьей. Ранее официально эта информация не была подтверждена.

Атаманчук также заявил, что "формально из тех сведений, что имеются в материалах дела досудебного расследования, на ней (Наталье Поклонской, с данной фамилией) имущества на территории Украины нет", – сказал следователь.

На данный момент Генпрокуратура ведет расследование в отношении Поклонской только по четырем статьям уголовного кодекса из-за событий, связанных с аннексией Крыма.

Ранее российское отделение Transparency International выявило у Натальи Поклонский незадекларированную квартиру в Донецке.

Поклонская заявила, что квартиру в Донецке ей "подбросили".

Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины в АР Крым, после оккупации Крыма она перешла на службу РФ, была назначена оккупантами прокурором Крыма. В сентябре Россия провела в Госдуму, в том числе в оккупированном Крыму выборы. Украина эти выборы не признает. Поклонская объявлена в розыск украинскими правоохранителями.