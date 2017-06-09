ГПУ: Предыдущая фамилия Поклонской – Дубровская

1933 просмотра
0
Пятница, 9 июня 2017, 00:26

Предыдущая фамилия депутата Госдумы России Натальи Поклонской – Дубровская.

Об этом сообщил следователь генеральной прокуратуры Украины Андрей Атаманчук в интервью "Настоящему Времени".

По его словам, именно эта фамилия часто фигурирует в неофициальных биографиях Поклонской в качестве ее девичьей. Ранее официально эта информация не была подтверждена.

Атаманчук также заявил, что "формально из тех сведений, что имеются в материалах дела досудебного расследования, на ней (Наталье Поклонской, с данной фамилией) имущества на территории Украины нет", – сказал следователь.

На данный момент Генпрокуратура ведет расследование в отношении Поклонской только по четырем статьям уголовного кодекса из-за событий, связанных с аннексией Крыма.

Ранее российское отделение Transparency International выявило у Натальи Поклонский незадекларированную квартиру в Донецке.

Поклонская заявила, что квартиру в Донецке ей "подбросили".

Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины в АР Крым, после оккупации Крыма она перешла на службу РФ, была назначена оккупантами прокурором Крыма. В сентябре Россия провела в Госдуму, в том числе в оккупированном Крыму выборы. Украина эти выборы не признает. Поклонская объявлена в розыск украинскими правоохранителями.

Темы: Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ засекретили расследование по операции, которая планировалась в Крыму 6 июня 2017, 14:25
Журналисты, сообщившие о деле ГПУ против "Батькивщины": Наш сайт "лег" 5 июня 2017, 21:31
Суд обязал ГПУ изучить обнаруженные журналистами махинации "Батькивщины" 5 июня 2017, 13:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Консерваторы выигрывают выборы в Британии, но теряют большинство - экзит-полы
Боевики обстреляли комендатуру "Сартана": трое военных пострадали
Во время концерта Билык в Одессе подрались бойкотирующие и полиция
Украинские чиновники съездили на Форум экс-соратника Януковича Злочевского
Все новости
Почет разнообразию

Как это – быть слепым с эпилепсией и умственным нарушением

Львовская волна

Как двое юристок организовали фестиваль современного искусства