По факту столкновений с полицией в Одессе открыты два уголовных дела

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Пятница, 9 июня 2017, 02:07

В Одессе полиция открыла два уголовных дела по факту столкновений между активистами и полицией во время концерта Ирины Билык.

Об этом сообщает пресс-службы полиции в Одесской области.

"Ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия, и посетителей концерта. Также эти граждане совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что концерт проводился на законных основаниях, а среди посетителей было много женщин с маленькими детьми.

По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

Ранее сообщалось, что во время концерта певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление и полицией.

Темы: Одесса полиция
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