Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Внучка и приемная дочь одного из бывших руководителей СССР Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла.
Об этом сообщил "РИА Новости" источник в правоохранительных органах.
По его данным, инцидент произошел на станции "Солнечная" Киевского направления Московской железной дороги.
По словам источника, 77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково – Москва.
В пресс-службе управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей.
В справочной службе столичной скорой помощи РИА Новости подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом: "Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла".
Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
В 1943 году Леонид Хрущев, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого его отец удочерил девочку.
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