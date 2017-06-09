Пограничники задержали судно, незаконно переправлявшее людей в Крым

1582 просмотра
0
Пятница, 9 июня 2017, 09:35

В Одесской области 8 июня пограничники совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр Госпогранслужбы.

Правоохранители провели арест судна "Bospor" под флагом Молдовы, незаконно переправлявшего лиц (моряков) через государственную границу.

 

Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, незаконно переправляли моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым.

Кроме того, было установлено, что за указанный период организаторы канала с помощью указанного выше арестованного судна незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

 

Предварительная сумма оценки арестованного имущества составляет около 44.5 миллиона гривен.

Украинская правда

Темы: Крым граница
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Крымчане получают биометрические паспорта как остальные украинцы 8 июня 2017, 19:13
Поклонская просит ФСБ проверить Transparency International 8 июня 2017, 12:54
Россия перебросила в Крым морскую пехоту с Каспия 8 июня 2017, 02:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 9 июня. В АТО погибает первый ребенок, а "регионалы" собирают миллионеров
Сутки в АТО: 45 обстрелов, 1 боец ВСУ погиб, 7 пограничников получили травмы
Боевики обстреляли Каменку, ранен подросток
Консерваторы выигрывают выборы в Британии, но теряют большинство - экзит-полы
Все новости
Агенты перемен в образовании

Директор начальной школы "Дивосвіт" Анна Байовська

6 фильмов июня

"Время хризантем", "Его собачье дело", "Гадкий Я 3"...