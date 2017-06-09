Авдеевка частично без газа. Насосную станцию ​​тоже еще не запустили

По состоянию на 7 утра 9 июня газоснабжение в Авдеевке частично отсутствует, проводить ремонтно-восстановительные работы невозможно из-за опасности для работников.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, напоминая, что 7 июня в результате боевых действий поврежден подземный газопровод, что привело к уменьшению давления в системе газоснабжения Авдеевки.



А 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной Киеву территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.



Она обеспечивает водой три фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую (село Карловка), Великоанадольскую (Волноваха) и Старокрымскую (Мариуполь).



Воду для порядка 388 000 жителей подают почасово в 5 районах из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тысяча кубометров, а именно: Покровский (178 тысяч человек, 5 резервуаров - 27 тысяч м3), Селидовский (80 тысяч человек, 6 резервуаров – 7 тысяч м3), Волновахский (50 тысяч человек, 4 резервуара – 16 тысяч м3), Добропольский (50 тысяч человек, 2 резервуара – 2 тысячи м3), Марьинский (30 тысяч человек, 4 резервуара – 9 тысяч м3).



В Мариуполе есть резервный резервуар емкостью 38 миллионов 740 тысяч м3.



"На данный момент необходимости подвоза воды нет. При условии почасовой подачи воды, возможность обеспечения населения водой может составлять 3-4 суток", – информирует ГСЧС.



"Решается вопрос о возобновлении электроснабжения в условиях безопасности работников", – добавляют спасатели.



Алена Рощенко, УП





