При артобстреле Сартаны контужены 8 пограничников

В результате артиллерийского обстрела боевиков позиций пограничников Донецкого отряда, дислоцированного в поселке Сартана, контузию получили восемь пограничников.

Об этом сообщает 8 июня пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в целом в четверг с 18.30 до 19.00 по приграничному подразделения было выпущено более 40 артиллерийских снарядов. В результате обстрела повреждены здания и частично техника.

Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет, в то же время 8 пограничников получили контузию. Подразделения и резервы отряда были приведены в боевую готовность.

Украинская правда