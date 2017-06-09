При артобстреле Сартаны контужены 8 пограничников

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Пятница, 9 июня 2017, 10:07

В результате артиллерийского обстрела боевиков позиций пограничников Донецкого отряда, дислоцированного в поселке Сартана, контузию получили восемь пограничников.

Об этом сообщает 8 июня пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в целом в четверг с 18.30 до 19.00 по приграничному подразделения было выпущено более 40 артиллерийских снарядов. В результате обстрела повреждены здания и частично техника.

 

Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет, в то же время 8 пограничников получили контузию. Подразделения и резервы отряда были приведены в боевую готовность.

Украинская правда

Темы: АТО
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