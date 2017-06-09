Кличко говорит, что рассказал НАБУ все об имуществе – а дома брата

Городско глава Киева Виталий Кличко уверяет, что задекларировал все свое имущество и предоставил всю информацию о нем Национальном антикоррупционном бюро Украины.



Об этом он написал 9 июня в Facebook.



"О "сенсации" о якобы расследование моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию? Да. Это их работа – проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять, даже когда дела практически нет и когда заставляют делать это повторно", – отметил Кличко.



"Всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно. Все, что принадлежит мне, я задекларировал – честно и в соответствии с законодательством", – заявил столичный мэр.



"Кого-то интересуют дома? Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свои благосостояния? Об этом знает весь мир. Поэтому, "друзья", не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов, если нечем заняться", – добавил он.





Накануне стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации экс-боксером, а нынче киевским главой Виталием Кличко.

В частности, речь идет о неуказанных в электронной декларации особняках в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми, по версии журналистов, пользуется семья Кличко.