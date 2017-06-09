Тереза Мэй не подаст в отставку с должности премьера Британии – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не планирует уходить в отставку, несмотря на то, что ее Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте по результатам досрочных выборов.

Об этом сообщает ВВС.

"Тереза ​​Мэй не намерена объявлять о своей отставке сегодня вечером", - сообщила политический редактор Лора Кунссберг.

Break - PM has no intention of resigning - working to form a govt based on being largest party in seats and votes — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 9, 2017

Big prob for May if tries to stay - her mantra was give her more seats cos she doesn't have enough authority - she has a LOT less this morn — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 9, 2017

По ее информации, Мэй собирается формировать правительство на основе своей партии, которая остается крупнейшей в парламенте. Кунссберг также процитировала слова одного из высокопоставленных лиц в правительстве, который сказал, что "Мэй останется, и она не передумает".

Напомним, консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, и теперь Великобританию ожидает так называемый подвешенный парламент.

"Европейская правда"