Тереза Мэй не подаст в отставку с должности премьера Британии – СМИ

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Пятница, 9 июня 2017, 10:31

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не планирует уходить в отставку, несмотря на то, что ее Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте по результатам досрочных выборов.

Об этом сообщает ВВС.

"Тереза ​​Мэй не намерена объявлять о своей отставке сегодня вечером", - сообщила политический редактор Лора Кунссберг.

По ее информации, Мэй собирается формировать правительство на основе своей партии, которая остается крупнейшей в парламенте. Кунссберг также процитировала слова одного из высокопоставленных лиц в правительстве, который сказал, что "Мэй останется, и она не передумает".

Напомним, консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, и теперь Великобританию ожидает так называемый подвешенный парламент.

"Европейская правда"

Темы: Великобритания
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