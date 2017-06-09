Гройсман планирует дать 15 миллиардов на льготы и субсидии ЖКХ

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Пятница, 9 июня 2017, 11:00

Правительство предложит выделить 15 миллион гривен на льготы и субсидии для предприятий, предоставляющих коммунальные услуги населению.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, комментируя вопрос о задолженности перед бюджетом по субсидиям и услугам ЖКХ.

"Почему сегодня мы вычисляем цифру, которую должны закрыть по результатам отопительного сезона? Потому что сейчас делается перерасчет. Мы уже понимаем цифру", – сказал премьер.

"И хочу вас заверить в том, что правительство в этом месяце – и буду просить поддержки парламента – внесет предложение о перераспределении 15 миллиардов гривен на льготы и субсидии для всех предприятий для топливно-энергетического комплекса – я имею в виду теплокоммунэнерго и всех других, предоставляющих коммунальные услуги", – сообщил он.

"100% будут проведены все расчеты, все средства предусмотрены – нужно решение парламента. В июне мы этот вопрос с вами решим", – заявил Гройсман.

Алена Рощенко, УП

Темы: субсидии льготы бюджет ЖКХ Кабинет министров
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