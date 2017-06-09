Вице-премьер пояснил, что делал на форуме вместе с соратником Януковича

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Пятница, 9 июня 2017, 11:05

Вице-премьер Владимир Кистион заявляет, что ездил в Монако на форум, организованный известным институтом, а о том, что организатором мероприятия является министр времен Януковича Николай Злочевский, не знал.

Об этом он заявил в пятницу в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата Игоря Луценко.

"Действительно, 2 июня в Монако состоялся энергетический форум. Его организатором выступал Институт Адама Смита. Кто был участником этого форума, по крайней мере мне было неизвестно перед участием в мероприятии", - сказал Кистион.

В то же время он подтвердил, что фотографировался с бывшим министром экологии Николаем Злочевским.

"С господином Злочевским было фотографирование после панели. Если вы обратили внимание, там присутствовал и принц Монако, и экс-президент Александр Квасьневский … поэтому я благодарю за внимание", - отметил вице-премьер, странно завершив ответ.

В свою защиту он также сообщил, что в форуме участвовали два экс-президента европейских стран и два экс-премьера, которые являются действующими членами Европейского парламента.

Чиновник подчеркнул, что участие Украины в форуме по энергетической безопасности было обязательным, в том числе поскольку там обсуждался вопрос "Северного потока 2".

Как сообщалось, программа "Схемы" выяснила, что украинская официальная делегация приняла участие в Международном форуме по энергетической безопасности будущего в Монте-Карло, соорганизатором которого является Burisma Group, принадлежащая Злочевскому.

Согласно пресс-релизу мероприятия, в украинскую делегацию вошел вице-премьер Владимир Кистион, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина и заместитель руководителя Минэнерго по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

Также с украинской стороны в Форуме приняли участие представители посольства Украины во Франции, Кабмина и других ведомств.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Злочевский скандал Кистион Кабинет министров
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