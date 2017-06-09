Гройсмана в Раде спросили о двойном гражданстве министров

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Пятница, 9 июня 2017, 11:16

Премьер Владимир Гройсман не располагает информацией, что кто-то из его министров имеет двойное гражданство.

Об этом премьер сообщил 8 июня на заседании Верховной Рады, отвечая на вопросы нардепов.

"По имеющейся у меня информации, по гражданству никаких нарушений действующего законодательства ни одним членом правительства нет. Если у вас есть информация, что кто-то имеет двойное гражданство и нарушает закон, пожалуйста, дайте мне эту информацию, и я ее проверю", - сказал Гройсман.

Олег Твердь, УП

Темы: Кабинет министров гражданство
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