Гройсмана в Раде спросили о двойном гражданстве министров

Премьер Владимир Гройсман не располагает информацией, что кто-то из его министров имеет двойное гражданство.

Об этом премьер сообщил 8 июня на заседании Верховной Рады, отвечая на вопросы нардепов.

"По имеющейся у меня информации, по гражданству никаких нарушений действующего законодательства ни одним членом правительства нет. Если у вас есть информация, что кто-то имеет двойное гражданство и нарушает закон, пожалуйста, дайте мне эту информацию, и я ее проверю", - сказал Гройсман.

Олег Твердь, УП