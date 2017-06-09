Аваков объяснил большие очереди за биопаспортами и дал совет

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Пятница, 9 июня 2017, 12:42

В ожидании введения безвизового режима с Европой украинцы получают ежедневно по 20,5-21 тысячу биометрических зарубежных паспортов.

Об этом на встрече с журналистами в Херсоне 8 июня заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает "Укринформ".

"У нас ежедневно выдается сейчас 20,5-21 тыс. биометрических паспортов. Это абсолютные рекорды. Так устроен наш человек, он все делает в последний момент и как в последний раз. Поэтому везде большие очереди", – отметил министр.

Он выразил надежду, что после координационного совета, который проведет в понедельник-вторник премьер-министр Владимир Гройсман, удастся увеличить мощности для печати паспортов.

Аваков также порекомендовал украинцам не спешить: выдача биометрических загранпаспортов будет продолжаться и после 11 июня.

 
По свидетельству корреспондента УП, время ожидания подачи документов составляет около 2,5-3 часов.
мария жартовская

Как сообщалось, 18 мая 2017 глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк уверял, что ситуация с выдачей биометрических паспортов для выезда за границу в целом контролируемая и прогнозировал, что ажиотаж на биометрические паспорта "спадет через несколько недель".

Как известно, украинцы с 11 июня 2017 года смогут ездить в страны Евросоюза без виз. Для этого нужно иметь биометрический паспорт для выезда за границу.

Темы: паспорт визы
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