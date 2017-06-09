Жебривский решил доказать независимость истории Донетчины от РФ
Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что выделяет миллион гривен на исследования древней истории Донбасса.
Об этом он написал в Facebook.
По словам военного губернатора, он дал поручение своим подчиненным в течение двух недель разработать положение о конкурсе мини-грантов на создание телевизионных программ, написание исторических очерков и публицистических материалов на эту тему.
"Хочу развеять мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и веков!), о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле. Нужно окунуться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда территория Московии еще была покрыта зарослями, здесь уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие", - отметил председатель региона.
Он подчеркнул, что для написания правдивой истории региона попытается максимально активизировать местных краеведов.
"Для отбора создаем конкурсную комиссию, в состав которой обязательно войдут представители общественности. Оценим эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости – повторим, а то и увеличим финансирование", - отметил Жебривский.
Украинская правда
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