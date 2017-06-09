САП приостановила расследование против Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование против главы ЦИК Михаила Охендовского, подозреваемого в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

Об этом сообщает САП на своей странице в Facebook.

По данным прокуратуры, расследование приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК (остановка досудебного расследования на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества).

"По мнению детективов НАБ Украины, ими доказано собственноручное получения Охендовским М.В. в офисе Партии регионов как минимум 16 тысяч долларов, о получении которых он, согласно выводам проведенных ими почерковедческих экспертиз, лично расписался в "черной бухгалтерии", - говорят в САП.

В то же время, отмечают там, для признания лица виновным в получении взятки закон требует доказательства не только самого факта передачи денежных средств, но и использование взяткополучателем своего служебного положения в интересах взяткодателя. Таким образом, остается установить, какие именно конкретные действия Охендовский, находясь в зарубежных командировках, выполнял в интересах Партии регионов, и выполнял ли их вообще.

"К сожалению, полученные во время следствия официальные документы украинских дипломатов, которые обеспечивали организационное сопровождение командировок Охендовского М.В., содержат по этому поводу существенные противоречия. При таких обстоятельствах единственным надежным источником, который в состоянии предоставить объективные ответы на вопросы следствия, остается соответствующая иностранная сторона", - отмечают в прокуратуре.

Поэтому, отметили там, детективы НАБУ направили за рубеж ряд ходатайств об оказании международной правовой помощи по этому делу. До получения ответов следствие по делу приостановлено.

При этом, по информации САП, остальные материалы по "черной бухгалтерии" ПР подлежат дальнейшему исследованию в отдельном производстве, которое руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил на дальнейшее расследование в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Однако, как сообщил "Укринформу" руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, Генпрокуратура пока не получала от САП материалы производства и оригиналы записей "черной бухгалтерии" Партии регионов для расследования в рамках производства по узурпации власти экс-президентом Януковичем.

В то же время, пишет информагентство, отвечая на вопрос об уголовных делах в отношении 2 фигурантов "черной бухгалтерии", над доказательством вины которых работали детективы НАБУ, Холодницкий отметил, что достаточных доказательств для сообщения им о подозрении собрано не было.

"Подозрения готовились, но доказательств достаточно собрано не было", - сказал руководитель САП.

Как сообщалось, в апреле НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательное подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

Охендовского подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

17 марта Охендовский заявил, что Генпрокуратура признала его потерпевшим в уголовном производстве о незаконном привлечении его к уголовной ответственности детективами НАБУ.

Генеральная прокуратура не видит нарушений в действиях антикорупцийникив, поэтому закрыла уголовное производство в отношении возможного незаконного привлечения к уголовной ответственности председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Украинская правда