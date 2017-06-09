Минобороны готово ввести новые "натовские" воинские звания

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Пятница, 9 июня 2017, 14:22

Министерство обороны Украины разработало законопроект, который предусматривает повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом в пятницу на брифинге сообщила начальник управления коммуникаций и печати министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает УНИАН.

По ее словам, сейчас на рассмотрении в Администрации президента, Верховной Рады и Кабинета министров находится 26 проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны.

"В частности, планируется к рассмотрению в парламенте проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих". Он призван повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению в соответствии со стандартами НАТО", - сказала она.

"Документ предусматривает установление новых воинских званий сержантского и старшинского состава", - добавила Гаврилюк.

Она также пояснила, что это такие новые армейские воинские звания, как "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант", "главный мастер-сержант", а также корабельные воинские звания: "штаб-старшина", "мастер-старшина", "старший мастер-старшина" и "главный мастер-старшина".

С этой целью законопроектом вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", устав внутренней службы и дисциплинарный устав ВСУ.

Темы: Минобороны армия УНИАН
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