Оборудование из ОРДЛО вывозится в Россию – Порошенко

285 просмотров
0
Пятница, 9 июня 2017, 14:33

Оборудование из захваченных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей предприятий демонтируется и вывозится в Россию.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 9 июня во время совместной пресс-конференции в Харькове с главой Литовской Республики Далей Грибаускайте, сообщает "Укринформ".

"Захват и "конфискация" собственности, которая принадлежит Украинскому государству и украинским гражданам, – это также полностью уголовные дела. И что меня еще более беспокоит – оборудование из этих предприятий демонтируется и отправляется в Россию. Это полностью неприемлемо", – сказал Порошенко.

Президент также указал на то, что Россия не выполняет Минские договоренности, отправляя на оккупированные территории вооружение и военную технику, признав фейковые документы фейковых республик, а также внедряя на этих территориях рублевую зону.

Темы: Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики "пофутболили" патруль ОБСЕ и накричали на неизвестном языке 9 июня 2017, 11:34
Авдеевка частично без газа. Насосную станцию ​​тоже еще не запустили 9 июня 2017, 09:39
В штабе АТО сообщили подробности обстрела Сартаны 9 июня 2017, 03:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полиция зафиксировала связь между делом Осмаева и руководством РФ
НАБУ подозревает Нацбанк в выводе 12 миллионов рефинанса из банков
Порошенко объясняет: сначала реформы, потем – заявка в НАТО
Гройсман пояснил, что крымчанам и заробитчанам делать с пенсиями
Все новости
Архитектура

5 современных зданий Киева, на которые стоит обратить внимание

Социальные услуги

Новый закон о соцуслугах: кому, кто и как