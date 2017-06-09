Дело "черной бухгалтерии" ПР продолжат расследовать ГПУ и НАБУ

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Пятница, 9 июня 2017, 15:29

Детективы НАБУ в составе следственной группы департамента спецрасследований ГПУ продолжат расследование так называемого дела черной бухгалтерии Партии регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Относительно решения руководителя САП передать материалы дела по подследственности в ГПУ, детективы НАБУ продолжат работу над своими наработками в составе совместной следственной группы с департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры и надеются, что установленные ими факты получат надлежащую правовую оценку", - говорится в сообщении.

По информации бюро, следственная группа в составе НАБУ и ГПУ была создана еще в 2016 году для исследования записей "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Как сообщалось, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил дело "черной бухгалтерии" ПР на дальнейшее расследование в департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры.

"В связи с тем, что материалы дела о "черной бухгалтерии" содержат данные, которые являются предметом досудебного расследования по делу об узурпации власти Януковичем, САП определила подследственность указанного производства за Департаментом спецрасследований Горбатюка", - пояснил он.

В то же время САП приостановила в рамках этого дела расследование в отношении главы ЦИК Михаила Охендовского.

В январе Холодницкий жаловался, что расследованием дела "черной бухгалтерии" занимается только один детектив Национального антикоррупционного бюро.

Украинская правда

Темы: НАБУ Генпрокуратура Партия регионов
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