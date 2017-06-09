Выходные в Украине без жары, немного с грозами, ветром и риском пожаров

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Пятница, 9 июня 2017, 15:40

В ближайшие выходные, 10-11 июня, в Украине будет от 20 до 27 градусов тепла днем, в субботу ожидают грозы на западе и востоке, в воскресенье – только в западных областях.

При этом в воскресенье на севере станет на несколько градусов теплее по сравнению с субботой, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

10 июня в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областях и в аннексированном Крыму, а ночью также в Одесской и Николаевской областях грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с, предупреждают  синоптики.

Погода 10 июня
Погода 10 июня

В субботу также прогнозируют подъем уровней воды на Тисе неподалеку от Чопа (на 2-2,5 м). На Пруте рядом с Черновцами (Буковина) и на Днестре возле Залещиков (Тернопольская область) ожидается прохождение максимальных уровней паводка.

В то же время, 10-12 июня в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, большинстве районов Черкасской и Киевской областей будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз на 11 июня
Прогноз на 11 июня

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, как минимум до 14 июня чрезвычайная пожарная опасность (5 класса) сохранится в Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

В Киеве и области в ближайшие три дня ожидается сухая и умеренно теплая погода. По состоянию на 15:00 пятницы воздух в столице – 22,5 градуса.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

С понедельника по всей Украине прогнозируют потепление.

Прогноз погоды на 12 июня
Прогноз погоды на 12 июня

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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