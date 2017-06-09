Рева: Крымчанам могут засчитать стаж, полученный под оккупацией

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Пятница, 9 июня 2017, 16:06

Министр соцполитики Андрей Рева не исключает, что в случае переезда гражданина из Крыма на подконтрольную Киеву территорию, полученный им трудовой стаж на оккупированной территории учитываться при начислении пенсии.

Об этом он заявил во время встречи с региональными СМИ, сообщает Укринформ.

"У нас есть закон об оккупированных территориях. Крым у нас считается оккупированной территорией. По закону, ответственность за социальную защиту людей, в том числе граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории, несет государство-оккупант. В то же время, если человек переезжает на территорию, подконтрольную Украины, он имеет право на пенсионное обеспечение по законам Украины. Как быть с тем стажем, который она получила в Крыму? Действует соглашение СНГ, и по этой сделке мы можем учесть тот стаж, который она там имела ", - отметил чиновник.

Он пояснил, что для подтверждения стажа, полученного на оккупированной территории, Украины должна будет обратиться к государству-оккупанту.

При этом Рева напомнил, что дипломатические отношения с Россией Украина не разрывала.

"Человек не виноват, что его оккупировали... Этот стаж для него не пропадет", - подчеркнул министр.

Как известно, во время в пятницу во время общения с журналистами на тему пенсионной реформе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что граждане Украины, которые работают не полный рабочий день, будут получать меньшую пенсию.

Темы: Крым аннексия пенсии
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