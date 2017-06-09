В РФ клепают новые дела против украинских военных

Следственный комитет России решил нарушить очередные дела против украинских военных за якобы "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Сегодня Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).", - говорится в сообщении.

Российское следствие утверждает, что с 31 мая по 5 июня 2017 Украинские военнослужащие осуществляли артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам в поселках Крутая Балка Ясиноватского района, Старомихайловка, Трудовская, городе Ясиноватой, а также по улице Луговой в Донецке.

Ни одного дела об обстреле пророссийскими боевиками свободных территорий Донецкой и Луганской области в российском следственном комитете нет. Также следствием не заводило ни одного дела о вторжении российских военных на территорию Украины.

Как сообщалось, в феврале 2017 года генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что по обвинению в совершении военных преступлений на Донбассе осуждены 28 российских граждан.