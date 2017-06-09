Боевики на 7 автомобилях не пустили мисиию ОБСЕ

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Пятница, 9 июня 2017, 16:17

В течение недели миссию ОБСЕ 14 раз не пускали для мониторинга: 11 раз боевики и 3 раза на контролируемой территории.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"В среду нашему патрулю в Новоазовске в Донецкой области возле границе с РФ перегородили дорогу 7 авто с вооруженными людьми, они задержали миссию на 20 минут, а затем приказали покинуть район", - сказал Хуг.

Он также отметил, что в ОРЛО наблюдателям уже в течение определенного периода отказывают предоставить доступ к дороге B66.

Таким образом, миссия не может установить, что же именно вызвало эскалацию на Донбассе.

В течение прошлой недели миссия зафиксировала 28 единиц оружия, которое не было отведено от линии разграничения: 5 в контролируемой Украины территории и 23 на территории, контролируемой боевиками.

Также миссия зафиксировала 6 тысяч случаев нарушения огня в период с 24 мая по 4 июня.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
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