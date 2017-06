Боевики на 7 автомобилях не пустили мисиию ОБСЕ

В течение недели миссию ОБСЕ 14 раз не пускали для мониторинга: 11 раз боевики и 3 раза на контролируемой территории.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"В среду нашему патрулю в Новоазовске в Донецкой области возле границе с РФ перегородили дорогу 7 авто с вооруженными людьми, они задержали миссию на 20 минут, а затем приказали покинуть район", - сказал Хуг.

Он также отметил, что в ОРЛО наблюдателям уже в течение определенного периода отказывают предоставить доступ к дороге B66.

Hug: On Wed an SMM patrol near Novoazovsk held for 20 mins: surrounded by 7 vehicles with armed men inside; then ordered to leave the area