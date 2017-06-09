Порошенко: Россия блокирует создание трибунала по МН17 - это явка с повинной

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Пятница, 9 июня 2017, 17:25

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия признает свою вину в катастрофе самолета "Боинг-777" рейса МН17, блокируя создание трибунала.

Об этом Порошенко заявил в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове.

"Россия блокирует создание трибунала, что де-факто является явкой с повинной", - отметил президент.

Порошенко также напомнил, что недавно появились "непосредственные доказательства участия Российской Федерации в террористической атаке".

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Украинская правда

Темы: MH17 авиа катастрофы
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