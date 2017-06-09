Сутки в АТО: 32 обстрела боевиков, потерь нет – штаб

Пророссийские боевики в течение суток 9 июня 32 раза открывали огонь по подразделениям ВС Украины.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



Согласно информации, с начала суток потерь среди воинов сил АТО не было.



"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинским воинами. С начала суток бандформирования 32 раза открывали огонь по подразделениям ВС Украины, однако интенсивность применения противником тяжелого артиллерийского вооружения относительно снизилась", - сообщили в пресс-центре.



Указывается, что боевики больше всего обстрелов осуществили на Приморском направлении.

В частности возле Чермалыка "наемники вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, по защитниках Марьинки - из вооружения БМП, а по украинским воинам, которые держат оборону у Новомихайловка - с зенитной установки".



Украинская правда