СБУ: Должность руководителя аграрного предприятия пытались продать за 70 тысяч

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Пятница, 9 июня 2017, 19:11

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые планировали "продажу" должности руководителя одного из государственных аграрных предприятий Харьковщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно информации, трое мужчин, один из которых бывший работник налоговой, предложили руководителю крупного фермерского хозяйства за 70 000 долларов США обеспечить победу в тендере на вакантную должность, на которую он официально подал документы.

"Гарантировать вынесение нужного решения обещал один из руководителей среднего звена Министерства аграрной политики Украины", - отметили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали трех злоумышленников в Киеве, Харькове и Одессе, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении от посредников обусловленных частей взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУ Харьковская область
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