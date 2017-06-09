В "Аграрной партии" отреагировали на заявление НАПК

Полтавская областная организация "Аграрной партии" и юридическое лицо, которое внесло средства на ее счет, являются заложниками несовершенного украинского законодательства.

Об этом заявила руководитель юридического департамента Центрального аппарата "Аграрной партии" Ирина Петренко.

Ранее сообщалось, что НАПК доказало в суде, что "Аграрная партия Украины" получила средства от фирмы, конечным бенефициаром которой является иностранец.

По словам Петренко, самого решения суда представители партии еще не видели и ориентируются только на заявление председателя Национального агентства по предупреждению коррупции.

"Надеюсь, что это решение не связано с давлением на партию, в частности, из-за акции протеста 7 июня в Киеве", - отметила она.

Петренко добавила, что для "Аграрной партии" как таковой ответственности в нынешнем случае не будет, поскольку истек срок, в течение которого можно было наложить взыскания".

Таким образом, решение суда не порождает никаких обязательств для партии, поэтому его не будут обжаловать.

"Следует обратить внимание на то, что Полтавская областная организация "Аграрной партии" и юридическое лицо, которое внесло средства на ее счет, являются заложниками несовершенного украинского законодательства. Закон предусматривает ответственность в случае, если взносы осуществляются на счет политической партии юридическим лицом, конечным бенефициарным владельцем которой является иностранец", - заявила Петренко.

"Но, вместе с тем, в законодательстве не развит и не обеспечен механизм защиты самых партийных организаций политической партии и юридических лиц от такого нарушения. Эти функции могли бы выполнять сами банки. Но банки не осуществляют такую защитную функцию. В чем она должна заключаться? Перед тем, как осуществлять вклад, представитель юридического лица должен написать заявление определенной формы. И уже по форме этого заявления он будет видеть, какие есть ограничения и меры предосторожности, и определится, совершать вклад или нет", - добавила она.

Юрист отметила, что необходимо "очень серьезно работать над тем, как защитить в первую очередь сами политические партии, поскольку законодательство является несовершенным".

Украинская правда