Суд отпустил охранника Яроша под домашний арест

Заводской райсуд Каменского освободил из-под стражи под круглосуточный домашний арест охранника нардепа Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого, которого подозревают в причинении огнестрельного ранения.

Как сообщает Радио Свобода, в суд с ходатайством об изменении меры пресечения - с содержания под стражей на домашний арест - обратилась защита Михаила Навроцкого.

Адвокат Сергей Погосян сообщил, что его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.

В мае Апелляционный суд Днепропетровской области отказал в изменении меры пресечения Михаилу Навроцкому, не приняв аргументы защиты относительно его плохого самочувствия.

В тот же день подозреваемый оказался в реанимации областной больницы имени Мечникова, врачи диагностировали у него перелом костей черепа, переломы ребер, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

14 мая в Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен.

По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранение получил сотрудник таксиста, который спешил ему на помощь. Защита настаивает на том, что выстрелу предшествовало избиение пассажира группой таксистов с битами.

Полиция открыла два уголовных производства: по охраннику Яроша и одному из таксистов.