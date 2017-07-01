Климкин сообщил, когда будет назначена встреча "нормандской четверки"

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Суббота, 1 июля 2017, 00:25

Дата встречи лидеров стран "нормандской четверки" будет определена, когда появится прогресс в вопросах безопасности в Донецкой и Луганской областях и освобождении заложников.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Интера", передает "Интерфакс-Украина".

"Для нас очень важны два ключевых измерения. Это реальная безопасность… и второе – освобождение заложников и политических узников. Если по этим двум направлениям сможем продвинуться, тогда будем готовить встречу", - сказал он.

По мнению Климкина, встрече лидеров "нормандского формата" должен предшествовать телефонный разговор, в ходе которого следует обсудить результаты, которые могут быть согласованы на встрече.

"И я очень надеюсь, что все контакты, о которых я говорю – которые будут на следующей неделе, через неделю – должны дать нам новую динамику", - сказал глава МИД.

Как известно, 7-8 июля в Гамбурге пройдет саммит стран "Большой двадцатки".

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров государств "нормандской четверки" состоится в течение лета.

Темы: Климкин Донбасс
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