Суд оставил в СИЗО подозреваемого в заказе похищения нардепа Гончаренко

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Суббота, 1 июля 2017, 02:03

Апелляционный суд Одесской области рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Александру Кушнареву, которого прокуратура подозревает в организации похищения народного депутата Алексея Гончаренко.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Коллегия судей Апелляционного суда заслушала доводы сторон обвинения и защиты и вынесла постановление - оставить в силе постановление суда первой инстанции о продлении на два месяца содержания подсудимого Кушнарева под стражей. Позицию прокурора Сергея Зубаря касательно риска того, что подозреваемый может избегать следствия, судьи признали обоснованной", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 февраля появилась информация об исчезновании заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" народного депутата Алексея Гончаренко.

Нардеп считает свое похищение спецоперацией. В организации похищенияподозревается депутат Лиманского районного совета Одесской области, отец погибшего 2 мая 2014 в Одессе лидера Антимайдан Геннадия Кушнарева.

24 февраля было официально объявлено о подозрении трем мужчинам, задержанным по подозрению в организации похищения Гончаренко и намерении нанести ему тяжкие увечья.

Темы: суд Одесса
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