В США и Британии призвали наказать всех виновных в убийстве Немцова

США и Великобритания призвали Москву гарантировать, что все причастные к организации и убийства оппозиционера Бориса Немцова будут привлечены к ответственности.

30 июня в Государственном департаменте США приветствовали приговор по делу Немцова, отметив, что "российские власти должны гарантировать, что все причастные к убийству Бориса Немцова, включая организаторов и заказчиков, предстали перед правосудием".

Представитель МИД Великобритании завил, что "поддерживает семью Бориса Немцова в призывах продолжать расследование относительно заказчиков убийства".

29 июня в России присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.

На скамье подсудимых оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, хамзат Бахаев и братья Губашевы.

Радио Свобода