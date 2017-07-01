Трамп: В отношении КНДР нужно действовать более решительно

Президент США Дональд Трамп считает, что наступило время действовать более решительно в отношении правительства Северной Кореи, которое продолжает программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет и игнорирует решения Совета Безопасности ООН.

Об этом он заявил в пятнице во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи в Белом доме, сообщает "Укринформ".

"Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима претерпела неудачу - много лет она была неудачной - и, честно говоря, это терпение закончилось", - заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что перед Америкой возникла угроза "безрассудного и жестокого режима" Пхеньяна, который не имеет никакого отношения к безопасности своего народа и соседей и не уважает человеческую жизнь.

"Программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет этого режима требуют решительного ответа", - подчеркнул президент США.

Он также призвал влиятельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым относится, прежде всего, Китай, ввести санкции против правительства КНДР.