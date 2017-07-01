Трамп: В отношении КНДР нужно действовать более решительно
Президент США Дональд Трамп считает, что наступило время действовать более решительно в отношении правительства Северной Кореи, которое продолжает программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет и игнорирует решения Совета Безопасности ООН.
Об этом он заявил в пятнице во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи в Белом доме, сообщает "Укринформ".
"Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима претерпела неудачу - много лет она была неудачной - и, честно говоря, это терпение закончилось", - заявил Трамп.
При этом он подчеркнул, что перед Америкой возникла угроза "безрассудного и жестокого режима" Пхеньяна, который не имеет никакого отношения к безопасности своего народа и соседей и не уважает человеческую жизнь.
"Программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет этого режима требуют решительного ответа", - подчеркнул президент США.
Он также призвал влиятельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым относится, прежде всего, Китай, ввести санкции против правительства КНДР.
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